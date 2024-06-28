Раскрыто число россиян, оскорбившихся словами Бастрыкина о «госдуре» Опрос: 4% россиян оскорбились словами Бастрыкина о «государственной дуре»

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Бастрыкин

Минимальное количество россиян — 4% — оскорбились фразой главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о «государственной дуре», свидетельствуют результаты опроса NEWS.ru. 36% респондентов не сочли высказывание обидным.

При этом 51% опрошенных отметил, что данная фраза может задеть лишь депутатов Государственной думы, но не граждан. Еще 6% россиян заявили, что не понимают, о чем идет речь.

2% респондентов по-разному трактовали слова главы СК. Например, один из них поддержал Бастрыкина и заявил, что он высказался жестко, но справедливо.

Неожиданно, жестко, но справедливо. Рубанул, так рубанул, — подчеркнул один из опрошенных.

В то же время 1% россиян назвал себя депутатами Государственной думы. Они потребовали извинений от председателя Следкома.

Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме заявил, что миграционная политика России требует изменений. По его словам, важно обосновать необходимость привлечения мигрантов или решить все внутренние проблемы собственными ресурсами. При обращении к депутатам с вопросом о том, заинтересованы ли они в решении миграционного кризиса, он назвал нижнюю палату парламента «государственной дурой».

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Бастрыкин оскорбил российский народ, назвав Государственную думу «государственной дурой». Он пояснил, что депутатов ГД избирают граждане РФ.