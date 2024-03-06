Раскрыто число блинов, которое не навредит фигуре Диетолог Разаренова: на Масленицу допустимо есть два-три блина в день

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число блинов, которое можно съесть в течение масленичной недели без вреда для фигуры, зависит от индивидуальных особенностей человека, рассказала в беседе с «Радио 1» диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова. По ее словам, среднее допустимое количество — это два-три блина в день.

Количество блинов, которое можно съесть без вреда для здоровья, может различаться для каждого человека. Слушайте свои ощущения сытости и не переедайте, — посоветовала специалист.

Она подчеркнула, что необходимо помнить о мере и сбалансированном питании и в Масленицу, и в любое другое время. При этом эксперт призвала обратить внимание на начинку. Если она высококалорийная или жирная, то количество блинов необходимо сократить. Такими начинками являются мед, варенье, сгущенка, сало, жирные колбасы и копчености. Их можно заменить на свежие овощи, зелень, творог, ягоды или фрукты. Блины с ними не испортят фигуру.

Кроме того, врач порекомендовала использовать для приготовления блинов цельнозерновую муку, которая сделает лакомство более полезным, а также добавлять в тесто овсяные хлопья или отруби. Не следует забывать и о физической активности, которая поможет избавиться от лишних калорий и поддерживать фигуру.

Ранее были опубликованы данные статистики, согласно которым средняя стоимость приготовления блинов к Масленице в России в этом году составляет 183 рубля. При этом дешевле всего это блюдо обойдется жителям Ставропольского края. В восточных регионах страны придется потратить на угощение от 233 до 253 рублей за порцию.