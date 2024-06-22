Раскрыта вероятность возбуждения нового уголовного дела против Лазаревой ТАСС: следователи могут возбудить нового уголовное дело против Татьяны Лазаревой

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Татьяна Лазарева

Следователи могут возбудить еще одно уголовное дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По информации журналистов, речь идет о статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Лазаревой грозит еще одно уголовное дело — ст. 330.1 УК РФ, основания его возбудить есть, — заявили сотрудникам агентства, уточнив, что ей будет грозить до двух лет колонии.

Ранее адвокат Сергей Жорин отметил, что Татьяну Лазареву, внесенную Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, вряд ли экстрадируют в Россию. Гипотетически передать ее российскому правосудию вправе любое государство, но Интерпол может просто не внести телеведущую в базу, добавил он.

17 июня стало известно, что в отношении Лазаревой возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ. Соответствующий документ опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских. В нем объявлялось, что был проведен лингвистический анализ высказываний телеведущей, по результатам которого обнаружены сведения, направленные на оправдание терроризма.