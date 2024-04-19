Раскрыта усовершенствованная схема обмана граждан мошенниками «Сбер»: мошенники используют видеозвонки и угрозы для обмана граждан

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Специалисты «Сбера» сообщили, что мошенники улучшили схему обмана граждан через портал «Госуслуги» с помощью видеозвонков и предоставления фальшивых документов, сообщила пресс-служба банка. Отмечается, что зачастую злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов, а в качестве основного инструмента манипуляции используется запугивание.

Под разными предлогами, которые, как правило, связаны с запугиванием жертвы, злоумышленники узнают у человека пароль для входа в личный кабинет портала «Госуслуги», а также код подтверждения доступа из СМС-сообщения, — говорится в заявлении.

После получения конфиденциальной информации мошенники регистрируются на сайтах различных микрофинансовых организаций, используя украденный аккаунт с портала «Госуслуги», и оформляют максимальное количество кредитов, а затем пытаются как можно скорее снять деньги. В итоге обманутые граждане оказываются в ситуации, когда они не только должны крупные суммы, но еще и вынуждены пытаться погасить задолженность в оперативном порядке из-за высоких процентов.

До этого пришли аналитики центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA заявили, что сейчас самой массовой схемой по взлому аккаунтов пользователей в мессенджере Telegram являются тематические сайты с изображениями. Отмечается, что пользователи, открывая источники с ними, сами того не зная переходят на фишинговые ресурсы, имитирующие страницу в Telegram.