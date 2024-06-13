Раскрыта суть обвинений против следователя, который вел дело Галявиева «Коммерсант»: экс-полковнику СК Избенко вменили 16 эпизодов хищения вещдоков

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Заместителю главы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК РФ Александру Избенко, который расследовал дело о стрельбе в казанской школе в 2021 году, вменяют 16 эпизодов хищения вещественных доказательств, сообщает «Коммерсант». По данным издания, следствие считает, что он занимался этим с 2011 по 2023 год.

По версии следствия, Избенко похищал вещдоки из четырех расследованных им резонансных уголовных дел, а сумма похищенного из специального хранилища Следственного комитета в Техническом переулке в Москве исчисляется сотнями миллионов рублей. На них он приобретал дорогостоящие автомобили и недвижимость и оформлял их на гражданскую жену Анну Марчук, тестя и других родственников.

В частности, установлено, что в 2017 году подозреваемый купил автомобиль Mercedes GLC 250 и в октябре 2020-го переоформил его на двоюродную сестру супруги. В 2019 году он купил квартиру на Донецкой улице в Москве, место на парковке, кладовку и Mercedes CLA 250 4MATIC.

Басманный суд арестовал все его имущество, счета Марчук и девять дорогих наручных часов. Потерпевшими от действий экс-полковника признаны 15 физических и юридических лиц, которым принадлежали украденные ценности.

Избенко в течение своей карьеры успел расследовать целый ряд резонансных уголовных дел. В их числе авиакатастрофа самолета Falcon во Внуково, теракт над Синайским полуостровом, где был взорван Airbus А321, а также стрельба, устроенная Ильназом Галявиевым в казанской гимназии в 2021 году.

Об аресте Избенко стало известно в ноябре 2023 года. Отмечалось, что ему предъявили обвинения по двум эпизодам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере».