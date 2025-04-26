Раскрыта судьба троих соучастников покушения на Прилепина Прилепин заявил, что три соучастника покушения на него до сих пор на свободе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Писатель Захар Прилепин заявил в беседе с ТАСС, что три сообщника гражданина Украины Александра Пермякова, осужденного за покушение на него, до сих пор не задержаны. По словам политического деятеля, один из фигурантов был студентом нижегородского университета, но найти его не смогли.

Задержан человек, который меня пытался убить, у него было три сообщника, их не поймали. <...> Три сообщника по-прежнему живут в области, — подчеркнул Прилепин.

Автомобиль, в котором ехал писатель, подорвали в мае 2023 года в поселке Пионерский Нижегородской области. Погиб соратник Прилепина Александр Шубин, который служил вместе с ним до и после начала СВО. Сам публицист получил ранения. Пермяков был задержан в день теракта и признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. Суд назначил украинцу наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее митрополит Симферопольский и Крымский Тихон рассказал, что на него трижды готовились покушения. По его словам, в связи с этим он находится под личной охраной. Священнослужитель выразил благодарность всем, кто обеспечивает его безопасность.

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