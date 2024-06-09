Раскрыта судьба экипажа российского БТР после «безумной дуэли» с Bradley ANNA-News: экипаж российского БТР выжил и высадил десант после дуэли с Bradley

Экипаж БТР-82А из России успешно пережила бой с M2 Bradley, стоящим на вооружении ВСУ, и успешно совершила высадку десанта в поселке Сокол на Авдеевском направлении, сообщается на странице ANNA-News во «ВКонтакте». В результате дуэли российский бронетранспортер получил повреждения от выстрелов из 25-миллиметровой пушки Bushmaster. Спецназ занял поселок, а экипаж американской техники не продолжил атаку.

Экипаж нашего БТРа не испугался более тяжелой машины и открыл огонь из 30-миллиметровой пушки. Боевая задача была выполнена, БТР долетел до поселка и высадил десант, — говорится в публикации.

Накануне стало известно, что российский БТР-82А с десантниками и украинский БМП Bradley провели «безумную дуэль» в районе Очеретино в ДНР. Схватка попала на видео. Дуэль произошла в поселке Сокол в нескольких километрах от Очеретино за Авдеевкой.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка Abrams и БМП Bradley на Авдеевском направлении. Танк Abrams был уничтожен ударом российской артиллерии, расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» поразил его с закрытой огневой позиции. БМП М2 Bradley был подбит расчетом FPV-дрона группировки «Центр» с помощью кумулятивного боеприпаса.