Раскрыта стоимость «президентской рекламы» на ТВ к выборам РБК: политрекламу на «России 1» к выборам президента оценили в 1,19 млн рублей

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Ведущие телеканалы России опубликовали расценки на политическую агитацию в ходе предвыборной кампании к выборам президента 2024 года, сообщает РБК. Так, самый дорогой слот выставила «Россия 1» — 20 секунд вечернего эфира по выходным в неделю накануне выборов обойдутся кандидатам в 1,19 млн рублей.

По данным издания, на Первом канале политическая реклама за аналогичный период времени будет стоить 917 тысяч рублей. На канале «Россия 1» с 17 февраля по 1 марта в будние дни треть минуты эфира обойдется от 185,2 тысячи до 186,6 тысячи рублей. На Первом канале за агитацию в такой период придется заплатить 273–274,9 тысячи рублей.

Расценки на политрекламу в эфире «России 24» будут стоить 64 тысячи рублей за 20 секунд трансляции в феврале, 59,1 тысячи — в марте. На радио «Вести ФМ» размещение агитации обойдется кандидатам в президенты в 125 тысяч рублей за полминуты, на «Радио России» — 104,9 тысячи рублей, на радио «Маяк» — 91,5 тысячи рублей.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Около 38 миллионов россиян, что составляет больше трети потенциальных избирателей, смогут проголосовать в дистанционном формате. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, такую возможность предоставят жителям 29 регионов страны.