Раскрыта стоимость обучения в МГУ для 9-летней москвички-вундеркинда

Мать Алисы Тепляковой, которая в возрасте девяти лет поступила на психологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ), рассказала изданию «Антенна», что семье придётся платить за обучение дочери почти 400 тысяч рублей в год.

По словам матери, правилами университета не предусмотрена скидка многодетным семьям, несмотря на то, что у Алисы ещё шестеро братьев и сестёр. Родители надеются , что часть суммы — 391 050 рублей — они смогут оплатить с помощью материнского капитала. Известно, что на данный момент обучение оплачено полностью из семейного бюджета.

Женщина также добавила, что поступление дочери праздновать не стали, так как все были уверены в успехе Алисы.

Ранее отец девятилетней девочки Евгений заявил, что совсем не рад поступлению дочери в вуз. По его словам, Алиса должна была поступить в МГУ ещё год назад, но ей на тот момент не выдали аттестат. Теперь ребёнку придётся навёрстывать упущенный год. Он также рассказал, что Алиса сейчас усиленно готовится к учёбе. Но ещё в прошлом году она прочитала почти все учебники факультета психологии.