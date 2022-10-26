Раскрыта схема обмана на кассах самообслуживания Юрист Соловьев раскрыл схему обмана на кассах самообслуживания

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юрист России Иван Соловьев предупредил, что при использовании касс для самостоятельной оплаты покупок есть риск оплатить покупку недобросовестного покупателя. Эксперт пояснил, что некоторые граждане сканируют товар, который желают приобрести, а затем лишь имитируют процесс оплаты. В этом случае образуется незакрытый чек, который может быть случайно оплачен следующим покупателем, пишет ПРАЙМ.

Они подходят к терминалу, считывают специальным устройством штрих-коды товаров, а затем имитируют оплату картой и покидают магазин. В результате таких действий на кассе для самостоятельной оплаты образуется незакрытый чек, — рассказал Соловьев.

Он призвал внимательно следить за тем, что отображается на экране кассы. В случае оплаты чужого чека, специалист порекомендовал обратиться к руководству магазина, которое поможет с возвратом средств.

Пресс-служба Минтруда ранее сообщила, что с 2025 года ведомство будет в беззаявительном порядке сообщать россиянам о том, что их статус изменился и они стали предпенсионерами. Отмечается, что информирование граждан будет осуществляться через портал госуслуг. В настоящее время соответствующий законопроект представлен на общественное обсуждение. На данный момент для получения статуса предпенсионера и соответствующих льгот россиянам необходимо получить справку в отделении Пенсионного фонда, либо через портал госуслуг.