Раскрыта схема бизнеса Блиновской с ООО и ИП Mash: Блиновская использовала два десятка ООО и три ИП в своей схеме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Елена Блиновская

Telegram-канал Mash сообщил, что блогер Елена Блиновская использовала двадцать ООО и три ИП для уменьшения налоговых выплат с ее доходов. Как указал канал, за несколько лет благодаря фрагментации ее бизнеса она вывела почти миллиард рублей.

По данным СМИ, у «королевы марафонов» был ИП Блиновская Е.О. — главная компания, куда поступали деньги. Как выяснил Mash, для «оптимизации» бизнеса блогер создала взаимосвязанные и контролируемые ею компании наряду с двумя другими ИП, чтобы разделить свои услуги между различными юридическими лицами. Канал указал, что каждой организацией управляли друзья и родственники Елены.

Mash сообщает, что когда одна из компаний приближалась к предельной сумме для простой системы налогообложения, в схему добавлялась другая компания. СМИ указало, что часть фактического дохода перечислялась на счета как займы, которые якобы не облагаются налогами. Как пишет канал, при оплате услуг на сайте Блиновской после каждой перезагрузки система автоматически подставляла разные юрлица.

Также Mash указал, что для управления счетами использовались одни и те же телефонные номера и адреса электронной почты, а для координации действий — общий чат. При этом, как говорится в сообщении, большинство компаний не имели реального местонахождения по адресу регистрации.

Ранее следователь попросил Мосгорсуд продлить на три месяца срок ареста блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате более 900 млн рублей налогов. «Королеве марафонов» и ее мужу также инкриминируют легализацию денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем.