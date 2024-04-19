Раскрыта самая массовая схема взлома аккаунтов в Telegram Solar AURA: главной схемой взлома аккаунтов в Telegram стали сайты с картинками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На сегодняшний день самой массовой схемой по взлому аккаунтов пользователей в мессенджере Telegram являются тематические сайты с изображениями, к такому выводу пришли аналитики центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA. Они выявили более 300 аналогичных ресурсов, предназначенных для кражи профилей, передает РБК.

Эксперты объяснили, что на сайтах размещаются изображения, которые пользователи могут найти в поисковой выдаче. При открытии источника их переводят на фишинговый ресурс, имитирующий страницу в Telegram. Зачастую сайты носят название «Тебе понравится». Пользователей просят ввести данные от аккаунта, которые в дальнейшем попадают к мошенникам. Отмечается, что при таком способе двухфакторная аутентификация не помогает.

На сегодняшний день это самая массовая и изощренная кампания, направленная на взлом Telegram-аккаунтов, — заявил руководитель Solar AURA Александр Вураско.

При этом сайты мошенников содержат изображения на самые разные тематики, включая аниме, сериалы, фанфики, интернет-мемы, порнографию и еду. Это подвергает риску любого, кто захочет скачать картинки в Сети. Эксперты призвали пользователей не вводить данные от аккаунтов на подозрительных сайтах.

Ранее сооснователь Telegram Павел Дуров усомнился в безопасности разработанных в Соединенных Штатах платформ. По его мнению, они могут быть взломаны.