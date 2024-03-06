Раскрыта причина странного вида зеркал в GTA: San Andreas Экс-сотрудник Rockstar: странности зеркал в GTA на PS2 вызваны нехваткой памяти

Фото: Rockstar Games

Странный вид зеркал в видеоигре GTA: San Andreas, вышедшей на консоль PS2 в октябре 2004 года, связан с нехваткой объема памяти на устройстве, написал бывший технический директор студии Rockstar North Оббе Вермей в Twitter (X). Игроки подмечали, что отражение персонажа будто пытается вырваться на свободу.

У нас [во время работы над игрой] попросту не было необходимого объема видеопамяти, чтобы сделать правильную визуализацию зеркал. Вместо этого я рендерил отраженную в зеркале сцену одновременно с ней самой, - объяснил Вермей.

Разработчик добавил, что такой метод рендеринга имеет ряд недостатков. Во-первых, зеркала могут быть размещены только на внешних стенах комнат. Кроме того, иногда персонажи в отражениях могут выходить из зеркал, «как в фильмах ужасов», отметил Вермей.

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