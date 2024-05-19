Раскрыта причина смерти звезды «Улиц разбитых фонарей» Наталии Кудрявцевой Актриса Наталия Кудрявцева умерла от естественных причин

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Актриса театра, кино и телевидения Наталия Кудрявцева умерла от естественных причин, сообщил канал «Санкт-Петербург». 91-летняя заслуженная артистка умерла 14 мая.

Наталия Кудрявцева более 40 лет отдавала свои таланты «Петербург-концерту», аудитория хорошо знала ее по участию в музыкальных программах и моноспектаклях. Дебют Наталии в кино состоялся в 1957 году в фильме «На острове дальнем», а также она снялась в лентах «Андрейка», «И снова утро» и сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

Ранее артист Олег Зимин, сыгравший во множестве спектаклей, включая «Садко и Царевна Морская» и мюзикл «Последнее испытание», умер на 65-м году жизни. Актер служил в «Поколении» с 2006 года. Зимин был творческим человеком, который зарекомендовал себя как выдающийся солист-вокалист, способный сыграть разные роли. В театре назвали артиста эрудированным и интересным рассказчиком, а также опытным конферансье.

До этого на 93-м году жизни скончалась актриса и народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова, известная по фильму «Женитьба Бальзаминова». Причиной ее смерти стала продолжительная болезнь.