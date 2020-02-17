Негерметичность контейнера стала причиной радиоактивного загрязнения на объекте Росатома в Димитровграде Ульяновской области. Об этом сообщили в Ростехнадзоре.
Инцидент произошёл 3 февраля. Уровень загрязнения был чрезвычайно низким и никак не повлиял на изменение радиационного фона вблизи площадки. Уже на следующий день площадка была очищена от загрязненного снега.
Исходя из радионуклидного состава загрязнения, причиной загрязнения стала негерметичность контейнера с радиационными источниками, —сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что содержимое контейнера предназначалось для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по договору с Минобразования и науки России. При этом в Ростехнодзоре отрицают, что загрязнение могло быть связано с работой ядерных реакторов АО ГНЦ НИИАР (Научно-исследовательского института атомных реакторов, подразделение Росатома), размещающихся на промплощадке N1 организации в Димитровграде.
Ранее NEWS.ru писал, что Росатом ответил отказом на требование представителей Greenpeace прекратить ввоз в Россию «урановых хвостов». Однако компания предложила создать рабочую группу при общественном совете.