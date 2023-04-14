Раскрыта польза яиц для мозга Гастроэнтеролог Ломова: употребление яиц улучшает работу мозга из-за содержания лецитина

Фото: Dana Kesnerova/Xinhua/Global Look Press

Врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова рассказала «Известиям», что употребление яиц улучшает работу мозга, так как они содержат лецитин. Эксперт добавила, что в яйцах содержится много белка, витамина В9, умеренное количество полиненасыщенных жиров, а также таких микроэлементов, как селен, цинк, фосфор и кальций. По ее словам, новые исследования показали, что яйца повышают в крови уровень так называемого хорошего холестерина.

Многие относятся к употреблению яиц настороженно, опасаясь высокого содержания холестерина в их составе. Однако после проведенных многочисленных исследований выяснилось, что в яйцах содержится большое количество фосфолипидов, которые повышают в крови уровень так называемого хорошего холестерина — липопротеинов высокой плотности, — сказала Ломова.

Специалист уточнила, что здоровым людям можно употреблять от одного до трех яиц в день. Она также посоветовала употреблять яйца, сваренные вкрутую, так как полезные вещества в них таким образом лучше усваиваются организмом.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.