Раскрыта польза манго для укрепления иммунитета Диетолог Соломатина: манго способствует укреплению иммунитета

Плоды манго содержат целый комплекс полезных витаминов, минералов и антиоксидантов, которые усиливают сопротивляемость организма к вирусам и укрепляют иммунитет, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Москвой 24» она отметила, что этот фрукт также улучшает состояние мозга и нервной системы, оказывает омолаживающее действие на организм.

Как сообщила диетолог, ярко-желтый цвет манго обусловлен наличием в нем бета-каротина, который является предшественником витамина A.

Бета-каротин необходим для сумеречного зрения, эластичности и обновления тканей, кожи и слизистых, а также для нормальной работы иммунной системы, — сказала Чернышова.

Кроме того, манго увлажняет слизистые, делая их тем самым устойчивее к вирусам. Содержащийся в этих плодах витамин С укрепляет сосуды, иммунную систему, помогает в усвоении железа. Пищеварительные волокна манго, в свою очередь, помогают поддерживать нормальную работу пищеварительной системы и, как результат, также усиливают сопротивляемость организма к вирусам, пояснила диетолог.

Манго содержит большое количество разных антиоксидантов, которые оказывают омолаживающее действие, предотвращают изменения со стороны сетчатки, сердца, бронхолегочной системы, улучшают состояние нервной системы, мозга, — добавила врач.

Диетолог Анна Ивашкевич ранее рассказала, что осенние ягоды, такие как брусника, облепиха и клюква, считаются суперфудами, или продуктами с высокой пищевой ценностью. Это связано с тем, что они богаты питательными микроэлементами и витаминами.