Нутрициолог раскрыла полезные свойства лисичек Нутрициолог Козлачкова напомнила о содержании бета-каротина в грибах лисичках

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Грибы лисички содержат большое количество бета-каротина и клетчатку, которая необходима для нормальной работы кишечника, рассказала нутрициолог Ирина Козлачкова. В разговоре с «Вестями Подмосковья» эксперт отметила, что лисички очень редко бывают червивыми из-за содержания хиноманнозы и безвредны для людей.

Лисички очень богаты бета-каротином. 100 гр содержат около 900 мкг этого вещества. Также в них есть клетчатка, необходимая для нормальной работы кишечника и регулирующая как уровень сахара в крови, так и уровень холестерина, — уточнила нутрициолог.

По словам Козлачковой, лисички богаты витаминами РР, В6, тиамином, аминокислотами, медью, калием и цинком. Эти грибы можно есть, не опасаясь набрать лишний вес — при отваривании их калорийность составит 30 ккал на 100 гр. Эксперт предупредила, что в жареных лисичках калорий будет вдвое больше.

Козлачкова добавила, что для усвоения лисички считаются тяжелым продуктом. Они противопоказаны детям до двух лет. Нутрициолог посоветовала не злоупотреблять этими грибами при проблемах с желудочно-кишечным трактом, поджелудочной железой или тонкой кишкой.

Врач-токсиколог Михаил Кутушов отметил, что в лисичках есть железо, марганец и магний, витамины D, C, E и K. Грибы помогают снизить воспалительные процессы в организме и подходят для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Не рекомендуется употреблять лисички в сыром виде — они содержат токсины, которые без термической обработки могут вызвать серьезную интоксикацию. Кроме того, перед приготовлением их нужно тщательно очистить, — заключил врач.

Специалист Мособллеса Владимир Захаров ранее рассказал, что в подмосковных лесах начался сезон лисичек. Он предупредил, что существуют и ложные лисички, которые хоть и не смертельно ядовиты, но представляют опасность для здоровья.