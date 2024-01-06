Раскрыта опасность слишком высоких вкладов Юрист Виноградов предупредил о риске отказа в пособии при наличии вклада

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Пособия чаще всего назначаются лишь тем, чей доход считается низким, включая даже средства на банковских счетах, заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов отвечая на вопрос агентства «Прайм» о том, когда могут отказать в выплате пособий. Он уточнил, что при рассмотрении запросов на единое пособие или пособие по малообеспеченности учитывается весь доход граждан. Субсидия на оплату коммунальных услуг также предоставляется только при низком уровне дохода.

Как правило, он не должен превышать величину регионального прожиточного минимума на члена семьи. Размер вклада в банке не должен быть выше десяти региональных прожиточных минимумов, а проценты — одного прожиточного минимума. Если этот показатель превышен, то в назначении пособия откажут, — отметил специалист по праву.

Финансовый аналитик Светлана Фрумина ранее рассказала, что в период нестабильности банки привлекают клиентов обещаниями вкладов с высокой доходностью, но к таким предложениям надо относиться с осторожностью. По словам эксперта, вклады с плавающей ставкой сулят определенные риски.

До этого кандидат экономических наук финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что не остаться без денег после новогодних праздников поможет четкое осознание того, что и в январе нужно на что-то жить, поэтому важно заранее создать некий неприкосновенный запас в виде отложенной суммы. По словам эксперта, необходимо посмотреть на дату ближайшей зарплаты и прикинуть ее примерный размер.