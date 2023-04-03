Раскрыта опасность самолечения иммуномодуляторами Врач Шабалина: самолечение иммуномодуляторами может вызвать рассеянный склероз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолечение иммуномодуляторами может вызвать опасные для жизни аутоиммунные заболевания, рассказала «Москве 24» иммунолог Оксана Шабалина. По ее словам, их бесконтрольный прием может спровоцировать иммуноагрессию, из-за которой организм начинает атаковать собственные клетки. Это способно вызвать развитие ревматоидного артрита, рассеянного склероза и неспецифического язвенного колита.

Это чревато развитием серьезных аутоиммунных заболеваний. Например, ревматоидного артрита, рассеянного склероза, неспецифического язвенного колита и многих других, — уточнила Шабалина.

Эксперт подчеркнула, что принимать решение об искусственной стимуляции иммунитета может только грамотный врач после обследования. Иммуномодуляторы иногда прописывают детям, которые болеют чаще четырех раз в год. Это может быть связано с тем, что у них запаздывает выработка интерферонов, но происходит это далеко не у каждого ребенка.

Всем возрастным группам вместо применения иммуномодулирующих препаратов можно посоветовать тщательнее следить за своим питанием. Рацион должен быть полноценным, содержащим достаточное количество материалов для строительства защитных клеток, — отметила Шабалина.

Врач также посоветовала в сезон вирусных заболеваний обрабатывать нос с помощью спреев. Это поможет защитить иммунитет от лишней нагрузки, снижая концентрацию вирусов при вдыхании.

Врач Любовь Дроздова ранее рассказала, что укрепить иммунитет в весенний период можно, соблюдая восемь правил. По ее словам, в этот период года следует больше двигаться, одеваться по погоде, добавить в рацион сезонные овощи и фрукты, а также отказаться от вредных привычек. Также эксперт посоветовала россиянам чаще проветривать помещения, мыть руки и привести в порядок режим сна. Кроме того, она предостерегла от самолечения и бесконтрольного приема лекарств.