Раскрыта опасность бесконтрольного употребления обезболивающих Врач Маскин: бесконтрольный прием обезболивающих может нарушить работу ЖКТ

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Бесконтрольный прием обезболивающих препаратов может привести к проблемам в работе желудочно-кишечного тракта, а также повысить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал «Газете.Ru» врач Максим Маскин. Как пояснил медик, превышение длительности приема нестероидных противовоспалительных препаратов, указанной в инструкции, также может нарушить функцию печени и почек.

Это могут быть нарушения работы желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы. Частое использование этой группы лекарств повреждает слизистую оболочку желудка, провоцируя хроническое воспаление и увеличивая риск развития язвенной болезни и желудочно-кишечных кровотечений. Препараты влияют и на функцию сосудов и повышают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний — инфаркта, инсульта, тромбоза, — сказал Маскин.

Кроме того, длительный прием обезболивающих может привести к резистентности организма, при которой стандартной дозы лекарства уже будет недостаточно. Также может развиться и психологическая зависимость от препаратов, когда человек начинает их принимать превентивно, не дожидаясь возникновения боли.

Врач особенно предостерег от бесконтрольного употребления обезболивающих лиц с почечной и печеночной недостаточностью, а также людей с уже имеющимися хроническими заболеваниями и пожилых.

Нутрициолог Тамара Синько ранее объяснила, что при головных болях вода может оказать обезболивающее действие, так как неприятные ощущения часто возникают из-за недостатка жидкости в организме. Она отметила, что мозг при недостатке воды прекращает получать необходимое количество кислорода и питательных веществ, а кровь становится гуще.