Раскрыта «обманывающая мозг» добавка в картофельных чипсах Диетолог Соломатина: глутамат натрия придает чипсам вкус белка, которого там нет

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Содержащийся в картофельных чипсах глутамат натрия «обманывает мозг», подчёркивая белковый вкус закуски, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» диетолог Елена Соломатина. Она пояснила, что, несмотря на высокое содержание в этом снеке жиров и углеводов, из-за добавки организм думает, что эта еда полезна.

Добавляют ещё и глутамат натрия, то есть для усиления вкуса, аромата. Он подчёркивает вкус белкового продукта, но так как в чипсах понятно, что белка практически нет, а в основном присутствуют углеводы и жиры, но мозгу кажется, что мы едим какой-нибудь свежий белковый продукт, который полезен для нашего организма и пойдёт на строительство нашего тела, иммунной системы, ферментов и так далее. Но это не так. Это обман, — сказала эксперт.

Ранее врач-диетолог Полина Васильева заявила, что 50% суточной нормы белка можно получить из продуктов животного происхождения, а оставшуюся половину добрать из растительных продуктов. Специалист уточнила, что белки животного происхождения хорошо усваиваются организмом, но могут отрицательно отразиться на работе сердечно-сосудистой системы и спровоцировать развитие онкологии.