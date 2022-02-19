Раскрыта новая схема мошенничества в отношении автолюбителей

Номер телефона автовладельца, который оставляют под лобовым стеклом, может стать уловкой злоумышленников, которые смогут с его помощью узнать данные о владельце, сообщила адвокат Елена Кудерко, передает агентство «Прайм». Среди наиболее распространённых вариантов мошенничества — звонки от «свидетелей или потерпевших» несовершённого ДТП, а также попытки выйти на связь под видом сотрудников ГИБДД и судебных приставов.

Мошенники, по словам адвоката, нередко звонят с предложением выкупить машину. Они могут рассказать , что якобы существует объявление о её продаже, и предложить высокую цену. В ходе подобного разговора у жертвы узнают данные карты для «перевода задатка», но в результате со счёта исчезают все деньги.

Единственным универсальным способом защиты от мошенничества является проявление бдительности: не принимайте поспешных решений, задавайте как можно больше уточняющих вопросов или же просто положите трубку и перезвоните на этот же номер. Вероятнее всего, дозвониться у вас не получится, — предупредила Кудерко.

Новый вид мошенничества с участием подставных слесарей был открыт ранее в России. Речь идёт о псевдомастерах, которые приезжают по вызову на ремонт дверного замка, а на деле ломают конструкцию и требуют неадекватные суммы. У пострадавших требуют десятикратную оплату за услугу, которые они не оказали, либо оказали с нарушениями. В случае отказа в ход идут угрозы насилием.