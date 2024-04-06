Раскрыта неожиданная правда о выгуле собак Дрессировщик Пудеев: выгуливать собак нужно не менее двух часов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выгуливать собак нужно не пять минут, а не менее двух часов, посоветовал в эфире радиостанции «Говорит Москва» сотрудник образовательного центра Российской кинологической федерации, руководитель дрессировочного центра Евгений Пудеев. Он пояснил, что это требуется для нормального метаболизма питомцев. По словам Пудеева, во время прогулок нужно выделить время для тренировок животного.

Пять минут утром, пять минут вечером недостаточно для того, чтобы поддерживать нормальный метаболизм организма собаки. Два часа нужно постараться обеспечить. В течение этих двух часов человек может просто ходить, гулять, собака может естественные надобности свои оправлять. Но какое-то время, сериями по две, три, пять минут, нужно потратить на отработку дисциплинарных навыков, — сказал эксперт.

Он пояснил, что тренировки нужны для отработки послушания питомца в критической ситуации, когда собака должна с первой попытки выполнить требование хозяина: зафиксироваться, подойти или прекратить нежелательные действия. Также специалист рекомендовал провести часть времени на дрессировочной площадке, осваивая преодоление препятствий.

Ранее главный врач ветлечебницы Наталья Соловьёва заявила, что питомцу нужно запрещать пить из луж во время прогулки. По ее словам, животное может отравиться реагентами или заразиться лямблиями. Также специалист предостерегла от подбирания питомцами предметов с земли.