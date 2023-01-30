Раскрыта неожиданная польза шоколада для гипертоников Врач Алендеев: горький шоколад поможет снизить артериальное давление

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Горький шоколад в небольших количествах обязательно стоит включить в свой рацион гипертоникам, рассказал врач общей практики Сергей Алендеев. В беседе с «Царьградом» специалист отметил, что благодаря шоколаду можно снизить артериальное давление, а также повлиять на эффективное расширение сосудов.

Горький шоколад оказывает антиоксидантное действие. Также известно, что продукт участвует в процессе снижения уровня холестерина и других атерогенных липопротеинов, помогает снизить риски развития инфаркта, стенокардии и инсульта, — добавил врач.

Горький шоколад не только полезен для сердца и давления, но и подходит худеющим. Главное, рассказал Алендеев, не увлекаться шоколадом, а включить его в разнообразный рацион в небольших количествах. Врач призвал соблюдать чувство меры во время еды, чтобы не навредить организму. Пара долек шоколада в день не нанесет ущерба организму, по словам специалиста.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль рассказала о вреде частого употребления сахара. По словам специалиста, сахар может привести к депрессии, дефициту группы витаминов B в организме и новым воспалительным процессам. К таким продуктам относятся газировка, выпечка, конфеты, шоколад и мороженое.