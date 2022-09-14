Раскрыта неожиданная польза кофе Врач Соломатина: кофе благотворно влияет на здоровье сердца и печени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление кофе благотворно влияет на здоровье сердца и печени, рассказала врач-терапевт Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24». По ее словам, напиток может быть противопоказан только людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Эксперт утверждает, что кофе укрепляет сердце и снижает вероятностью развития инфаркта.

Дело в том, что в кофе содержится очень много полезных веществ, в частности полифенолы, биофлавоноиды, то есть антиоксиданты, которые, наоборот, защищают наше сердце от разрушения, от раннего старения, — подчеркнула врач.

Соломатина рассказала, что кофе также благотворно воздействует и на печень, защищая ее и препятствуя переходу цирроза в рак.

Врач отметила, что у напитка все же есть противопоказания. Эксперт пояснила, что кофе тонизирует и может повысить частоту сердечных сокращений. Поэтому людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не стоит его употреблять в моменты обострения. Также нежелательно пить кофе людям с гипертонией или аритмией.

Но, в принципе, в состоянии ремиссии понемногу кофе можно пить. И как антиоксидант он даже будет предотвращать развитие сердечных заболеваний, — утверждает Соломатина.

Диетолог Наталья Нефедова ранее рассказала, что кофе оказывает профилактический эффект на здоровье, способствуя предотвращению опасных заболеваний, среди которых диабет II типа, депрессия, болезни Паркинсона и Альцгеймера, а также камни в желчном пузыре.