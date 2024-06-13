Раскрыта неожиданная альтернатива отпечаткам пальцев у криминалистов Криминалист Крюкова назвала строение ушей альтернативой отпечаткам пальцев

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Отпечаток уха является индивидуальным и может заменить в криминалистике дактилоскопию, заявила в интервью NEWS.ru криминалист Евгения Крюкова. По ее словам, это единственная современная часть тела, которая не подлежит изменению.

Раньше считалось, что вся наша внешность — она уникальна, сейчас мы говорим о том, что есть косметология, есть хирургия — они очень сильно влияют на строение человека, и этой индивидуальности может не быть. Но ухо в целом пока еще никак не изменить, — пояснила Крюкова.

Также она назвала уникальной область в виде треугольника между глазами и носом. При этом еще в недавнем прошлом уникальной считалась, по ее словам, челюсть человека, однако сейчас ее хирургически можно корректировать.

В этом же интервью Крюкова рассказала, что «запаховый след», то есть уникальный запах человека, хранится длительное время — около года. Однако определить его могут только эксперт или собака, пояснила она.

В конце прошлого года стало известно, что Центр биометрических технологий изучает возможность идентификации пользователей по различным видам биометрии, среди них — распознавание по отпечаткам пальцев, сетчатке глаза и рисунку вен на ладонях. Также рассматривается вариант опознавания россиян по походке.