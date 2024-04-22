Раскрыта мошенническая схема с красивыми датами в ЗАГСах Мошенники стали продавать бронь в ЗАГСах на красивые даты для свадеб

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Эксперты ГК «Солар» сообщили о новом способе мошенничества, связанном с продажей брони в ЗАГСах на популярные даты для свадебных церемоний, пишет РИА Новости. По их словам, аферисты и предприимчивые граждане активно используют этот метод для заработка.

Такой способ заработка освоили как аферисты, так и предприимчивые граждане. Последние предлагают молодоженам прийти в ЗАГС и подать стандартное заявление сразу после того, как продавец заберет свое заявление, — говорится в сообщении.

Как указали специалисты, мошенники могут отправить фишинговую ссылку и попросить передать им СМС-код для изменения даты свадьбы, но на самом деле это может привести к утечке личных данных. Эксперты рекомендуют быть бдительными и не передавать личные данные посторонним. Они также отмечают, что официальной процедуры передачи бронирования даты свадьбы нет.

Ранее в Рязанской области установили новый регламент для торжественной церемонии регистрации брака: теперь молодоженам и гостям нельзя разбрасывать перед входом в ЗАГС монеты, лепестки, крупу и прочие предметы. Это правило также распространяется на территорию внутри учреждения.