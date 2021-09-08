Раскрыта личность человека, которого пытался спасти погибший Зиничев

В МЧС назвали имя человека, которого пытался спасти погибший глава МЧС Евгений Зиничев. Это Им оказался кинорежиссёр Александр Мельников. Его личность раскрыл Telegram-канал «RT на русском».

Мельник находился в месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России. Режиссёр приехал в Норильск, чтобы выбрать места съёмок своего нового документального фильма, посвящённого развитию Арктики и Северного морского пути.

Он известен как сценарист, а также член гильдии кинорежиссёров России. Зрителям он знаком по фильмам «Новая Земля» и «Территория». Мельник был лауреатом премии «Ника», членом Академии кинематографических искусств «Ника». В официальном сообщении министерства говорится, что погибший многие годы сотрудничал с МЧС России.

55-летний Зиничев сорвался со скалы, спасая Мельника. Министр стоял на выступе вместе с оператором и режиссёром, который поскользнулся и сорвался в воду. Зиничев бросился за ним, но разбился о выступ. Кинорежиссёр также скончался.

Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил соболезнования в связи с кончиной Зиничева. Он признался, что с печалью воспринял известие о трагической гибели министра.