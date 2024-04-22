Раскрыта техника для долгого секса и яркого оргазма

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Продлить половой акт и увеличить удовольствие мужчины можно, если схватить половой член под головкой и сильно нажать большим и указательным пальцами на уретру, советует сексопатолог Ян Кернер. Рекомендацию, как задержать оргазм, публикует Men's Health. Эта техника под названием «сжатие» помогает избавиться от крови в пенисе и уменьшить возбуждение.

Сексотерапевт Эмили Морс также рекомендовала использовать прием «окантовка» для длинного полового акта. Она рекомендует прекратить стимуляцию гениталий перед оргазмом, пока возбуждение не уменьшится. Эта техника поможет контролировать оргазмы и усилить их интенсивность, считает сексолог.

Сексолог Джастин Лемиллер призвал экспериментировать с мастурбацией, чтобы увеличить удовольствие. Он предложил добавить круговые движения и использовать другую руку, а также пробовать новые положения. Лемиллер подчеркнул, что важно исследовать свои эрогенные зоны и предпочтения, чтобы узнать, что приносит больше удовольствия.

Ранее психолог-сексолог Светлана Фаст рассказала, что оргазм является не только приятным, но и важным для здоровья процессом. По ее словам, регулярные оргазмы могут помочь поддерживать надлежащий уровень важного женского гормона эстрогена.