Раскрыта главная опасность купания в море после шторма Ученый Созыкин назвал кишечную палочку главной опасностью купания в море после шторма

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Повышение количества кишечной палочки и других болезнетворных бактерий является главной опасностью купания в море после шторма, объяснил доцент факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин. В разговоре с LIFE.ru он уточнил, что на четыре дня лучше воздержаться от купания, пока показатели воды не нормализуются.

Ряд исследований по всему миру объективно показал повышение количества кишечной палочки и других болезнетворных бактерий после шторма и дождя в прибрежной морской зоне на 90%! Откуда они берутся? В основном тоже с берега, — пояснил Созыкин.

Эксперт уточнил, что шторм сопровождается осадками и сильным ветром и длится около двух-трех дней. После вода возле берега становится коричневого цвета из-за частичек глины, грунта, пыли, перегноя и грязи. Вблизи моря часто располагаются частные дома и мини-гостиницы. В связи с этим во время шторма продукты жизнедеятельности из сливных ям душевых и туалетов оказываются в воде.

Созыкин подчеркнул, что опасность также представляют трупы животных и навоз, которые выносятся в море, почва из размытых скотомогильников и свалок, а также складов с химикатами. Болезнетворные бактерии могут содержаться и в песке с илом, который поднимается со дна во время шторма.

Эксперт по туризму Александр Осауленко ранее рассказал, что штормы испортили отдых в Сочи туристам-дикарям, которые самостоятельно спланировали свой отпуск. По его словам, это полностью их ответственность, так как они сами принимали решение выбрать такой способ отдыха.