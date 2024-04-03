Раскрыта главная цель «воинственного параноика» Зеленского на 2024-й Физиономист Воеводин: главной целью Зеленского стало выживание любой ценой

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Физиономист Олег Воеводин в разговоре с NEWS.ru предположил, что главной целью президента Украины Владимира Зеленского к концу первого срока во главе государства стало выживание любой ценой. По его словам, спустя пять лет в поведении лидера заметны признаки депрессии и паранойи.

В 2024-м мы видим, что у Зеленского потерянный взгляд. Главная цель — выжить любой ценой. При этом он настроен воинственно. Также мы видим холодность, стоит на распутье, можно сказать, что он находится в депрессии, у него паранойя, некие параноидальные мысли, в подвешенном состоянии. За жизнь не боится, так как считает, что есть куда бежать, — считает Воеводин.

Собеседник добавил, что на пресс-конференции «нормандского формата» 9 декабря 2019-го Зеленский не боялся за свою жизнь. На мероприятии также присутствовали руководитель Франции Эммануэль Макрон, президент России Владимир Путин, а также бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Когда он сидел с Путиным и Меркель в 2019-м, у него было состояние: мне все равно, что происходит, зато я здесь, я этого добился. Тогда депрессии у Зеленского не было, паранойи — веки открыты с внешней стороны и посередине. Единственное, что я тут понимаю, тогда он был, судя по всему, под воздействием сильнодействующий веществ. Страха за свою жизнь тогда не было, но и серьезности тоже. Здесь мы видим, что он уже тогда что-то задумал, какая-то цель уже была, — подытожил Воеводин.

Ранее журналист Дэнни Хайфон указал на неподобающее поведение президента Украины во время выступления в ООН. По его словам, Западу крайне сложно оправдывать поддержку Украины, когда Зеленский ведет себя как избалованный ребенок.

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