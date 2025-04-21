Раскрыт вклад папы римского Франциска в отношения между религиями Викарий Горбунов: папа Франциск смог наладить отношения с представителями ислама

Фото: Ramiro Agustin Vargas Tabares/ZUMAPRESS/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск смог наладить отношения с представителями ислама, что стало существенным прорывом, заявил NEWS.ru генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Кирилл Горбунов. По его словам, понтифик также работал над реформой церкви, чтобы отвечать духу времени, но не терять идентичность.

Его огромная заслуга в том, что папа Франциск был очень открыт к диалогу с другими христианскими конфессиями, другими религиями. Мне кажется, что в отношениях с исламом его деятельность стала огромным прорывом. Плоды этого мы видим, в частности, и в России, где диалог между христианами, католиками и мусульманами находится в очень хорошем, дружеском контексте. [Франциск] — человек, который заботился о продолжении реформы церкви, о том, чтобы церковь, оставаясь самой собой, тем не менее продолжала говорить на современном языке, отвечала на проблемы современных людей, — сказал Горбунов.

По его словам, Франциску многое удалось осуществить, в том числе синодальный процесс, когда простые люди имели возможность откровенно высказаться о проблемах церковной жизни. Викарий отметил, что голоса прихожан были услышаны и нашли отражение в решениях синода епископов.

Я думаю, что эти итоги предстоит еще осознавать, переживать и воплощать в жизнь на протяжении долгого времени тому преемнику, на которого Бог укажет сейчас, при выборах следующего папы, — добавил Горбунов.

Ранее стало известно, что первый латиноамериканский лидер Римско-католической церкви Франциск умер в возрасте 88 лет. Он правил 12 лет и страдал от различных недугов. Последним публичным выступлением папы римского стало заявление, приуроченное к Пасхе.