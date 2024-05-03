Раскрыт вероятный сценарий компромисса США и России по замороженным активам Финансист Разуваев: США могут разморозить российские активы в обмен на свои

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Финансовый аналитик Александр Разуваев предположил в разговоре с NEWS.ru, что США не станут конфисковывать российские замороженные активы. Он не исключил, что Вашингтон согласится на компромисс с РФ, при котором обе страны вернут друг другу заблокированные денежные средства.

США идут к компромиссу. Я не думаю, что они пойдут на конфискацию российских замороженных активов. РФ может вернуть свои деньги. Вероятно, начнутся переговоры. Вашингтон разморозит наши активы, а мы разморозим их инвестиции на Мосбирже и смягчим условия ухода, — считает Разуваев.

Накануне экономисты и юристы описали агентству Reuters два сценария ответа России на возможную конфискацию замороженных активов. По их словам, Москва может изъять финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов или заблокировать внебиржевые активы.

Минфин Бельгии ранее заявил, что указ президента РФ Владимира Путина об обмене заблокированными активами российских и иностранных инвесторов не имеет юридической силы в Евросоюзе. Это первая европейская страна, которая прокомментировала подписанный в ноябре 2023 года документ.

В марте Минфин России назначил «Инвестиционную палату» организатором торгов заблокированными активами российских и иностранных инвесторов. Ведомство также определило условия проведения обмена и установило, что все операции должны быть завершены до 1 сентября 2024 года.