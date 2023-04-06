Стала известна роль скрывавшего Трепову жителя Петербурга «Известия»: скрывавший в своей квартире Дарью Трепову проходит по делу в качестве свидетеля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова

Мужчина, который укрывал в своей квартире обвиняемую в терроризме Дарью Трепову, проходит по делу в качестве свидетеля, пишут «Известия» со ссылкой на собственный источник. Мужчину зовут Дмитрий Касинцев. По его собственному признанию, он ничего не знал о готовящемся теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

Касинцев подчеркнул, что принял у себя Трепову из-за добродушия. При этом издание отмечает, что Касинцев был задержан 3 апреля. Следовательно, с момента взрыва прошли уже почти сутки. По версии журналистов, свидетель просто не мог не догадываться о причастности Треповой к теракту.

Теракт произошел 2 апреля. В этот день в петербургском кафе проходил творческий вечер военкора Татарского. На мероприятие пришла Трепова. Она передала Татарскому статуэтку, в которой, по предварительной версии, была взрывчатка. В кафе произошел взрыв. В результате произошедшего военкор погиб, более 30 человек пострадали. Трепову заключили под стражу до 2 июня. Первоначально было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое вскоре переквалифицировали на теракт.

Ранее сослуживец погибшего блогера Владлена Татарского заявил, что его убийца заслуживает высшей меры наказания. В интервью NEWS.ru мужчина заявил, что террористка убила не просто российского бойца, но и человека, который старался помогать окружающим всем, чем он мог.