Раскрыт способ распознать поддельное лекарство по упаковке Технолог Смирнов посоветовал проверять лекарства на подлинность через Data Matrix

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Чтобы распознать поддельное лекарство, следует обратить внимание на упаковку, посоветовал технолог Станислав Смирнов. В беседе с «Газетой.Ru» он уточнил, что на ней обязательно должны быть указаны торговое и международное название, номер серии, регистрационный номер, страна производства, срок годности, штрихкод и Data Matrix, внешне похожий на обычный QR-код. Отсутствие любого из этих элементов может свидетельствовать о фальсификации.

Проверить фармацевтическую продукцию на подлинность можно с помощью мобильного приложения государственной системы мониторинга «Честный знак». Достаточно просканировать код Data Matrix, чтобы получить всю информацию о препарате, — посоветовал эксперт.

По словам технолога, текст на упаковке должен быть четко пропечатан. Смирнов пояснил, что в случае изменения внешнего вида сначала лучше убедиться, не провел ли производитель ребрендинг. При отсутствии информации об этом лучше приобрести препарат в другом месте. В аптеке можно попросить показать документы, которые подтверждают подлинность лекарства. Смирнов порекомендовал не приобретать препараты с рук, даже есть знакомые предлагают привести его из-за рубежа.

Ранее стало известно, что одна из аптек в Москве продавала дорогостоящие онкологические и другие жизненно важные препараты, которые были украдены из больниц. Реклама и информация о наличии лекарств размещалась в интернете.