Раскрыт способ противостоять урановым снарядам Военный эксперт Леонков назвал динамическую защиту способом противостоять урановым снарядам

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Противостоять снарядам с обедненным ураном можно при помощи активной динамической защиты, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. В разговоре с Lenta.ru он пояснил, что на танках есть небольшие квадратики, внутри которых заложена взрывчатка. Она подрывается в ответ на соприкосновение со снарядом.

На танках есть такие небольшие квадратики, в них заложена взрывчатка. При соприкосновении со снарядом происходит подрыв, который снаряд и разрушает, — отметил эксперт.

По словам Леонкова, снаряды с обедненным ураном представляют собой бронебойное оружие со стержнем, который повышает твердость пробивающего элемента. Благодаря этому стержню снаряды американского и британского производства способны пробить танковую броню толщиной вплоть до 80 мм.

Ранее стало известно, что США вслед за Великобританией намерены поставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном. Решение было принято Белым домом после дебатов о том, какими боеприпасами стоит оснастить отправляемые на Украину танки. При этом у ряда официальных лиц вызвала беспокойство возможная критика Вашингтона за поставку этих бронебойных боеприпасов из-за их воздействия на окружающую среду.