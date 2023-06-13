Раскрыт способ предотвратить рак с помощью питания Диетолог Кабанов посоветовал есть продукты с натуральным составом для профилактики рака

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Для профилактики рака следует включить в рацион продукты с натуральным составом, не мене 400 г овощей и фруктов в день, крупы в оболочке, изделия из муки грубого помола и бобовые, посоветовал диетолог-консультант Алексей Кабанов. В разговоре с «Газетой.Ru» он уточнил, что следует обратить внимание на источники полезных ненасыщенных жиров вместо насыщенных животных.

Нужно стараться употреблять больше растительных масел — источников полезных ненасыщенных жирных кислот. Не стоит гнаться и за снижением жирности продуктов. Главный секрет — натуральный состав. Лучше съесть майонез, но из натурального оливкового масла, чем менее жирную сметану, но состоящую из насыщенных животных жиров, — пояснил эксперт.

По словам диетолога, к развитию рака могут привести западная диета и «диета бедняков». Первая очень распространена в развитых странах. При такой диете преобладают животная пища и сладости, а растительных продуктов, наоборот, слишком мало. Кабанов отметил, что этот тип питания привел к глобальной эпидемии ожирения, которое провоцирует развитие раковых клеток. «Диета бедняков» подразумевает однообразное питание, продукты при этом чаще всего низкого качества. Это приводит к росту детской смертности, пищевому дефициту, различным болезням и ожирению из-за большого содержания сахара в дешевых продуктах, предупредил эксперт.

Заслуженный врач России Владимир Круглый ранее назвал диспансеризацию единственным способом защититься от рака. По его словам, основная опасность возникает из-за того, что на начальных стадиях онкология может развиваться незаметно для человека.