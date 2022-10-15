Раскрыт способ отсрочить оплату счетов за ЖКУ Юрист Юнисова раскрыла, как отсрочить оплату счетов за ЖКУ

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Юрист Евгения Юнисова рассказала, что россияне могут получить отсрочку по оплате счетов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в случае, если временно утрачена трудоспособность или источник дохода. Эксперт добавила, что для этого необходимо обратиться к управляющей компании или же к органам по трудоустройству. По её словам, в отдельных случаях может быть назначено пособие в качестве поддержки, пишет радио Sputnik.

Если речь идет о длительной утрате работы, то за справкой можно обратиться в органы по трудоустройству. После нужно написать заявление в управляющую организацию об отсрочке или рассрочке платежей за жилищно-коммунальные услуги, — заявила Юнисова.

В случае согласия управляющей организацией на предоставление отсрочки необходимо написать обязательство о погашении задолженности в будущем.

Минстрой России ранее назвал целесообразным продление программы льготной ипотеки на новостройки под 7% после 2022 года. В министерстве при этом уточнили, что необходимо исходить из результатов практической реализации, а также принимать совместное с правительством России решение. Член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский рассказал изданию, что в настоящее время спрос на жилье падает — до 12% на вторичное жилье и до 23% на первичное, а предложение растет.