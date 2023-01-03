Раскрыт способ, как не набрать лишние килограммы в новогодние праздники Диетолог Тихомирова раскрыла, как не набрать лишние килограммы в новогодние праздники

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Врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала «Известиям», что для того, чтобы не набрать лишние килограммы в новогодние праздники, следует заранее с собой договориться — позволить себе пару дней есть любую еду, а потом устроить разгрузочные дни. Эксперт пояснила, что из-за отсутствия физической активности в новогодние праздники, задержка жидкости и накопление жира происходит в большем количестве.

Сидеть и смотреть, как все едят и пьют, и ограничивать себя в любимой еде невозможно, поэтому стоит заранее с собой договориться — позволить себе пару дней есть всё, что хочется, а потом устроить разгрузочный день и поменьше есть, пока вес не вернется в норму, — сказала Тихомирова.

Она порекомендовала после праздников запланировать возвращение в фитнес-клуб, а во время праздников стараться больше двигаться.

Диетолог Светлана Бронникова ранее рассказала, что россиянам зимой не хватает витамина D, уровень которого резко падает из-за снижения солнечной активности. Эксперт добавила, что жителям России не хватает и других витаминов, дефицит которых также испытывают жители северной части Европы. Она пояснила, что речь идет о витаминах А и С, витаминах группы B, никотиновой кислоте.