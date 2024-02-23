Раскрыт секрет увеличения среднего класса в России RTVI: участники СВО стали средним классом в России

Фото: МО РФ

Участники боевых действий вошли в состав среднего класса в 81 регионе России из 89, передает RTVI. Издание отмечает, что доходы российских военных (от 204 тысяч рублей) позволили им получить более высокий социальный статус.

Речь идет о рядовом и сержантском составе, так как офицеров и раньше причисляли к среднему классу, — уточняет RTVI.

В статье также указывается, что семья в России, состоящая из трех человек, считается средним классом, если доходы членов семьи превышают отметку в 150 тысяч рублей. В рейтинге оказались не все регионы РФ, так как в некоторых из них планка прожиточного минимума выше, чем по остальной стране, — в основном это Сибирь и Дальний Восток. При этом улучшилось и положение офицеров, однако не за счет резкого роста зарплат, а за счет расширения преференций, предоставляемых государством.

Офицеры за последние 10 лет повысили свои шансы на включение в средний класс. Не только за счет возросших доходов, но и за счет изменения структуры возможностей в базовых сферах — жилье, образовании, медицинских услугах и потреблении, — уточняется в материале.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число безработных граждан России составляет около 460 тысяч человек. На фоне этого наблюдается нехватка кадров — рынку труда не хватает около 2,5 млн специалистов.