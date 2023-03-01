Психолог дал совет, как легко научиться делать комплименты Психотерапевт Кумов посоветовал учиться делать комплименты с небольших ремарок

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Чтобы легко научиться делать комплименты, нужно начать чаще улыбаться людям и добавлять небольшие, но искренние ремарки, посоветовал психотерапевт Михаил Кумов. Он рассказал РИАМО, что в последствии человек осознает, какой эффект оказывают на собеседников искренние и приятные слова.

Начните с малого, чаще улыбайтесь окружающим вас людям, постепенно добавляя короткие, простые, но искренние комплименты. Когда у вас начнет получаться и вы почувствуете свою силу, вспомните о том, что комплименты в разговоре, как хорошая приправа к блюду, должны украшать его, — пояснил врач.

По словам психотерапевта, содержание не так важно, как искренность. Кумов отметил, что иногда достаточно улыбки или одобрительного кивка, чтобы порадовать другого человека. Кроме того, нужно уметь хвалить не только знакомых, но и самого себя.

Психотерапевт объяснил, что хороший комплимент должен приносить удовольствие и объекту комплимента, и тому, кто его произносит. Кумов уточнил, что умение делать комплименты — это не врожденный навык, поэтому можно научиться их делать.

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