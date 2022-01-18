Раскрыт секрет автора Габриэля Маркеса, который он хранил с 90-х годов

Всемирно известный колумбийский автор Габриэль Гарсиа Маркес на протяжении долгого периода времени держал в тайне от общественности тот факт, что у него есть дочь. Девочка родилась в результате его внебрачной связи с мексиканской писательницей в начале 90-ых, передаёт Associated Press.

О секрете легендарного писателя стало известно 16 января, после того как эту информацию опубликовала колумбийская газета El Universal. Наличие дочери, о которой автор «Тысячи лет одиночества» никогда не упоминал подтвердили изданию два родственника Маркеса.

По информации издания, у Маркеса и Сюзанны Като в начале 1990-х годов родилась дочь. Като по профессии автор и журналист, которая работа с Маркесом над сценарием к двум фильмам и брала у него интервью для журнала в 1996 году. Индира — так любовники назвали свою дочь, которой сейчас 30 с небольшим. Сообщается, что девушка носит фамилию матери.

Племянница Маркеса, Шани рассказала, что она знала об Индире, но старалась не упоминать о ней по просьбе своих родителей, которые также хранили в секрете подробности личной жизни Габриэля Гарсии Маркеса.

Габриэль Элиджио Торрес Гарсиа, который приходится племянником колумбийскому автору сказал, что он даже общался с Индирой через социальный сети, однако в реальной жизни никогда с ней не виделся.

Мои братья Родриго и Гонсало во время наших встреч рассказывали мне о ней вскользь, — сказал он.

Он также добавил, что мать Индиры Сюзанна, также не хотела распространяться на тему родословной своей дочери, чтобы уберечь её от глаз СМИ.

По словам Associated Press, Индира Като работает продюсером документальных фильмов в Мехико. Она получила несколько наград в 2014 году за её материал связанный с проблемой миграции через границу Мексики.

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