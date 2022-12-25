Раскрыт риск воспаления сердца из-за гриппа Терапевт Константинова заявила о риске воспаления сердца из-за гриппа

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Врач-терапевт Марина Константинова рассказала URA.RU, что после перенесенного свиного гриппа у пациента может возникнуть воспаление сердечной мышцы и оболочки сердца. Эксперт добавила, что вирус способен поражать кровеносные сосуды и вызывать у них ломкость. По этой причине, добавила врач, на теле могут появиться синяки разных размеров.

Среди осложнений свиного гриппа встречаются воспаления сердечной мышцы и оболочки сердца (перикардит и миокардит). Также вирус гриппа H1N1 может поражать сосуды, вызывая их ломкость, что приводит к высокой вероятности кровотечений, — сказала Константинова.

По её словам, еще одним осложнением является вирусная пневмония, которая может привести к образованию респираторного дистресс-синдрома (развитие отека легкого. — NEWS.ru) с возможным «летальным исходом».

Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок ранее заявил, что отсутствие высокой температуры при наличии других симптомов гриппа может говорить о заболевании человека коронавирусом. Эксперт пояснил, что штамм «омикрон» может протекать бессимптомно, а вот «свиной грипп» (штамм вируса гриппа H1N1. — NEWS.ru) будет давать высокую температуру. По его словам, этот нюанс помогает ориентироваться при диагностике. Специалист добавил, что характерными признаками гриппа также являются ломота в теле и головная боль.