Раскрыт риск появления «простудных прыщей» при ОРВИ Дерматолог Андриянова: из-за снижения иммунитета при ОРВИ на лице могут появиться прыщи

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Врач-дерматолог Ольга Андриянова рассказала «Известиям», что на фоне гриппа и ОРВИ на коже могут появиться так называемые простудные прыщи. Эксперт уточнила, что основной причиной их появления является снижение иммунитета, но не только организма, но и, по ее словам, кожи. Она пояснила, что при насморке человек может использовать грязные бумажные салфетки, а это приводит к проникновению патогенной микрофлоры.

Обычно простуда сопровождается появлением насморка, из-за которого мы постоянно трем нос не всегда чистыми бумажными салфетками. Из-за трения происходит занесение инфекции, вследствие чего появляются простудные прыщики, — сказала Андриянова.

Специалист призвала соблюдать все правила асептики и антисептики. Она рекомендовала обрабатывать лицо стерильными растворами и не допускать переохлаждения организма.

Врач-эндокринолог Ольга Нечаева ранее рассказала, что организм человека не приспособлен для пассивного образа жизни и вредной пищи. Эксперт пояснила, что человеческий организм «спроектирован» под длительное движение, в противном случае механизм усвоения пищи и обмена веществ «ломается». Она добавила, что люди в попытке понять, что не так с телом, начинают сдавать дорогостоящие анализы на гормоны.