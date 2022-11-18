Раскрыт процент россиян, которые испытывают тревогу ФОМ: почти 50% жителей России испытывают тревогу

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Сотрудники Фонда «Общественное мнение» провели исследование и выяснили, какой процент россиян в настоящее время испытывает тревожное состояние. Как выяснилось, подобные настроения среди граждан РФ популярнее спокойствия. Опрос за прошедшую неделю показал, что тревогу испытывают 50% жителей страны.

Спокойно себя чувствуют 46% респондентов. Остальные 5% опрошенных затруднились дать ответ на вопрос о своем состоянии.

Отмечается, что процент тревожных россиян в сравнении с результатами предыдущего исследования заметно сократился. Тогда к таковым было причислено 59% опрошенных. Работа была обнародована от 6 ноября.

В ФОМ добавили, что опрос проводился в 53 субъектах РФ, в 104 населенных пунктах. Участие в нем приняли полторы тысячи человек. Статистическая погрешность, подчеркнули в фонде, составляет не более 3,6%.

Ранее стало известно, что более половины россиян верят в жизнь после смерти. Так, согласно проведенному журналистами исследованию, 49% респондентов верят в загробную жизнь, они считает душу бессмертной и полагают, что после смерти она попадает в иной мир. Еще 10% опрошенных уверены, что душа продолжает свой путь после смерти тела, но в виде земных перерождений.

19% опрошенных затрудняются ответить на вопрос, верят ли они в жизнь после смерти. По их мнению, нельзя точно знать, что происходит после смерти человека.