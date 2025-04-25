Раскрыт процент доверяющих Путину россиян Уровень доверия россиян Путину за неделю увеличился до 80%

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Владимир Путин

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за неделю увеличился на один процентный пункт и составил 80%, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение». По данным аналитиков, 81% опрошенных граждан страны считают, что глава государства работает хорошо. Опрос проводился с 18 по 20 апреля среди 1,5 тысячи россиян.

О доверии Владимиру Путину заявили 80% россиян (плюс один п. п. за неделю). Также большинство населения (81%) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства, — подчеркнули эксперты.

В то же время положительную оценку работы российского правительства дали 56% участников опроса (плюс два п. п.). О том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 57% респондентов. Также отмечается, что уровень поддержки «Единой России» составил 46%, КПРФ — 9%, ЛДПР — 9%, «Справедливой России — За правду» — 4%, «Новых людей» — 3%.

Ранее ФОМ опубликовал результаты опроса, по которому 83% россиян положительно оценили работу президента, доверие ему выразили 82% респондентов. Работу правительства одобрили 60%, а деятельность Мишустина — 65%. На гипотетических выборах в Госдуму почти 50% опрошенных проголосовали бы за «Единую Россию».