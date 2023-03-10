Раскрыт «политический трюк» чиновников по повышению демографии Лидер «За жизнь!» Чесноков: вопрос миграции для повышения демографии стал «политическим трюком»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Увеличение миграции и продолжительности жизни для решения демографических проблем России является «политическим трюком», который используют чиновники, заявил лидер движения «За жизнь!» Сергей Чесноков. Он рассказал «Царьграду», что единственным способом для повышения демографии в стране является увеличение рождаемости.

Сейчас у нас главная проблема — рождаемость. Когда разговор о демографии пытаются заменить какими-то другими темами насчет продолжительности жизни или миграции, это на самом деле политический трюк, — считает Чесноков.

По его словам, в России большие проблемы с рождаемостью. Чесноков уличил чиновников в том, что они пытаются «уйти в боковую сторону» от проблемы.

Между тем, специалисты из Института демографии имени А. Г. Вишневского подготовили 30 возможных сценариев развития демографической ситуации в России до 2100 года. Среди них 16 предполагают снижение численности населения. По словам экспертов, для того чтобы улучшить демографию в России, достаточно двух из трех факторов, среди которых высокая рождаемость, высокая продолжительность жизни или высокий уровень миграции.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ранее заявил, что склонение женщины к аборту следует приравнять к убийству человека. По его мнению, в Уголовном кодексе следует предусмотреть за это соответствующую ответственность. Он также предложил доплачивать больницам за снижение числа прерываний беременности.