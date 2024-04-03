Раскрыт новый способ ВСУ обнаруживать места дислокации российских войск ЦКБР: ВСУ стали применять радиомаяки-ловушки для обнаружения российских войск

Фото: МО Украины

ВСУ начали использовать скрытые радиомаяки на дронах с целью выявления мест дислокации российских подразделений, сообщил гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин. По его словам, которые приводит ТАСС, устройство работает автономно и в энергосберегающем режиме.

ВСУ начали устанавливать на дронах автономные коробки с LoRaWan-начинкой, они ни к чему не подключены, при этом крепятся к дрону намертво. <...> ВСУ начали использовать их для обнаружения мест дислокации российских военнослужащих, — заявил Кузякин.

Он отметил, что первоначально маяки использовались для того, чтобы обнаруживать упавшие дроны, однако впоследствии их назначение изменилось. Кузякин объяснил это тем, что российские бойцы часто забирают упавшие или сбитые дроны с поля боя и уносят их в опорный пункт.

Устройство автономное, принимает GPS и шлет редкие, но мощные пакеты по LoRaWan, — рассказал эксперт.

По его словам, радиомаяк может передавать сигнал в течение длительного времени и на большие расстояния. Он предупредил, что из-за этого трофеи в виде украинских дронов могут обернуться ударами по опорным пунктам.

Ранее Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских военных сообщило, что в случае, если российская армия нанесет сконцентрированный удар в одном месте, то фронт ВСУ обрушится. Среди факторов, которые поспособствуют этому, назвали численное преимущество и массовое применение планирующих авиабомб ВС РФ.