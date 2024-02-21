Раскрыт неочевидный смысл подарка Путина Ким Чен Ыну Автоэксперт Попов: подаренный Ким Чен Ыну автомобиль демонстрирует мощь России

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС/kremlin.ru

Автомобиль Aurus, подаренный президентом России Владимиром Путиным северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, демонстрирует технологические возможности и мощь России, заявил независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «360». Он отметил, что это была главная цель подарка.

Вот цели и задачи, которые решаются, — показать мощь государства, — указал Попов.

Эксперт рассказал, что машины Aurus приобретают шейхи из Саудовской Аравии, причем для них автомобили изготавливают только в белом цвете. По его словам, отличается машина тем, что это полностью отечественное, «штучное» производство и чуть ли не ручная работа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что глава государства подарил Ким Чен Ыну автомобиль марки Aurus, при этом не уточнив конкретную модель. Информацию о передаче машины также подтвердили в Центральном телеграфном агентстве Кореи — передали 18 февраля сестре лидера КНДР, заместителю заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон. Она назвала этот жест со стороны России «свидетельством особых дружеских отношений».

При этом в Южной Корее сообщили, что подарок может нарушать резолюцию Совета Безопасности ООН. Это обусловлено тем, что подаренный президентом России Владимиром Путиным автомобиль относится к классу люкс.